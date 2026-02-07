Nominato il nuovo direttivo cittadino della Lega Ortona Nervegna è il nuovo coordinatore

A Ortona è stato nominato il nuovo direttivo cittadino della Lega. Nervegna è il nuovo coordinatore e si impegna a rafforzare la presenza del partito nel territorio. La scelta mira a riorganizzare meglio il gruppo e a portare avanti le iniziative locali.

A Ortona la Lega riparte con una nuova organizzazione interna. È stato ufficialmente costituito il nuovo direttivo locale, con l'obiettivo di rafforzare ancora di più la presenza del partito sul territorio.Il direttivo, guidato dal coordinatore cittadino Federico Nervegna, è composto da due.

