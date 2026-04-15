Nella città di Ardea, i Carabinieri della Tenenza sono intervenuti in due occasioni negli ultimi giorni, arrestando due uomini accusati di maltrattamenti in famiglia. Entrambi gli interventi sono avvenuti in contesti differenti, ma hanno portato alla custodia cautelare dei soggetti coinvolti. Le operazioni rientrano in una serie di controlli mirati a contrastare la violenza di genere nel territorio locale.

ARDEA – I Carabinieri della Tenenza di Ardea hanno arrestato due uomini per maltrattamenti in famiglia in distinti interventi avvenuti nell’arco di pochi giorni. In entrambi i casi è stato tempestivamente attivato il “Codice Rosso”. Nel primo episodio, i Carabinieri sono intervenuti presso un’abitazione a seguito della segnalazione di una violenta lite in famiglia. Un 55enne romeno, già noto alle forze dell’ordine, in evidente stato di ebbrezza alcolica, avrebbe tentato di aggredire la coniuge 48enne, utilizzando prima dei coltelli da pane e poi un cacciavite, ma sarebbe stato contenuto dall’intervento del figlio maggiore della coppia. La donna ha formalizzato la denuncia-querela, riferendo che il coniuge era già stato protagonista di analoghi episodi in precedenza, e i Carabinieri lo hanno arrestato.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Ardea. Carabinieri particolarmente attivi contro la violenza di genere. Due arresti in pochi giorni

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