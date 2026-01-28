Controlli dei carabinieri 4 arresti in pochi giorni

I carabinieri di Firenze hanno messo a segno quattro arresti in pochi giorni. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli in città e nelle zone più a rischio, portando a catture che ora sono state rese note solo nelle ultime ore. Gli arresti fanno parte di un’operazione più ampia per mantenere l’ordine pubblico e contrastare la criminalità.

Quattro arresti da parte dei carabinieri a Firenze negli ultimi giorni, di cui si è avuto notizia nelle ultime ore. Domenica 18 gennaio arrestati due uomini di origini romene, 43 e 37 anni, per furto con destrezza di due cellulari in danno di turisti statunitensi in negozi del centro storico di Firenze. Il gorno dopo, lunedì 19 sera, intervento a Castello dopo la chiamata di un 17enne. Il ragazzo ha segnalato la presenza in casa dell'ex marito della madre, nonostante il provvedimento che gli vietava di avvicinarsi: 39enne peruviano, è stato trovato nascosto sotto un letto e arrestato per la violazione della misura cautelare.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

