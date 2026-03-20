carabinieri e 4manager insieme contro violenza di genere e discriminazioni nel lavoro

I Carabinieri e l'associazione 4.Manager hanno annunciato una collaborazione per affrontare il problema della violenza di genere e delle discriminazioni sul posto di lavoro. L'iniziativa prevede incontri e programmi condivisi per sensibilizzare e promuovere pratiche più eque nelle aziende e nelle comunità. La collaborazione si rivolge a diverse realtà e mira a promuovere azioni concrete contro ogni forma di ingiustizia.

L'Arma dei Carabinieri e 4.Manager, associazione impegnata per la crescita di manager industriali e imprenditori creata da Confindustria e Federmanager, "hanno sottoscritto oggi - spiega una nota - un protocollo d'intesa volto a sviluppare iniziative formative ed informative comuni per rafforzare la prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere e ad ogni forma di discriminazione delle persone in condizione di disagio, promuovendo la cultura della legalità e dell'impresa manageriale". La collaborazione riguarda aree come la tutela del lavoro e della libertà di iniziativa economica, la salvaguardia dell'ambiente, del territorio e del paesaggio, il recupero e la protezione del patrimonio artistico, storico e culturale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Carabinieri e 4.Manager insieme contro violenza di genere e discriminazioni nel lavoro

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