Comunioni al 25 aprile | l' Anpi insorge contro la parrocchia

In diversi luoghi, le celebrazioni del 25 aprile hanno suscitato tensioni tra associazioni partigiane e alcune parrocchie locali. La ricorrenza, che ricorda la Liberazione, si è trasformata in occasione di confronti pubblici, con alcune comunità che hanno deciso di organizzare comunioni e iniziative religiose in concomitanza con la data. Questa coincidenza ha generato reazioni e discussioni tra le parti coinvolte.

Una festa che diventa data di scontro. Stiamo parlando del 25 aprile, festa della liberazione dell’Italia dall'occupazione nazista e dal fascismo, a coronamento della resistenza italiana al nazifascismo. Una data che in Brianza è diventata terreno di scontro tra la sezione di Arcore dell’Anpi.🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Festa del 25 aprile, è scontro tra Anpi e parrocchia di Lesmo e Correzzana Si parla di: A Lesmo e Correzzana prime comunioni il 25 aprile, Anpi Arcore: Non è una data qualsiasi; Prime comunioni il 25 aprile, è scontro tra Anpi e parroco.