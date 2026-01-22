Moreno Strepponi ha realizzato il suo progetto di pubblicare le memorie di guerra del nonno Felice, narrando la sua esperienza di prigionia in Germania. L’evento di presentazione si terrà il 22 gennaio 2026 a Castello dell’Acqua, in provincia di Sondrio. Questo libro offre uno sguardo autentico sulla storia familiare e sui momenti difficili vissuti durante il conflitto, contribuendo a preservare la memoria di quegli anni.

Castello dell’Acqua (Sondrio), 22 gennaio 2026 – Il sogno di Moreno diventa realtà: tra pochi giorni verrà presentato il libro sulle memorie di guerra di nonno Felice. Quella di Moreno Strepponi è una storia bellissima, nella sua drammaticità perché nel volume si parla di prigionia, con il lieto fine. Un nonno (materno) che non ha conosciuto ma del quale evidentemente ha sentito parlare a lungo e del quale ha sempre conservato un diario, scritto quando Felice Gregorini di Castello Dell’Acqua, classe 1911, è stato fatto prigioniero e tradotto in in Germania dopo l’armistizio del settembre del 1943. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il sogno di Moreno Strepponi è diventato realtà. Le memorie di nonno Felice e la storia della sua prigionia in Germania diventano un libro

Leggi anche: Dal primo giorno sul set di "Grey’s Anatomy" alla diagnosi di SLA, l’attore condivide la sua storia in un libro di memorie

Leggi anche: “Mio nonno e l’inferno nei lager: vorrei raccontare la sua storia in un libro”

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Il sogno di Moreno Strepponi è diventato realtà. Le memorie di nonno Felice e la storia della sua prigionia in Germania diventano un libro; Opera, Carolina López Moreno: Canto la Mimì di Puccini ma duetterei con Taylor Swift e Dua Lipa; Reggiana, mercato: la pista Vicari si complica, si ferma Bouah. Le ultime mosse di Fracchiolla; Moreno non rimpiange Firenze: Levante l’ideale per me. Quando ti viene data fiducia in campo si vede.

Il sogno di Moreno Strepponi è diventato realtà. Le memorie di nonno Felice e la storia della sua prigionia in Germania diventano un libroCastello Dell’Acqua, sarà presentato in occasione del Giorno della Memoria. Il nipote: Non l’ho conosciuto se non attraverso il suo diario che ho conservato. Sognavo di pubblicarlo già da quand’ero p ... ilgiorno.it

Nicola Mumoli. . Il sogno da bambino: el Perito Moreno #PeritoMoreno #argentina - facebook.com facebook