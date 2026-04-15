Arbitro Juve Bologna | designato il fischietto del match La scelta di Rocchi sorprende

Domenica sera allo stadio si terrà la partita tra Juventus e Bologna, con l’arbitro designato per dirigere l’incontro. La scelta è ricaduta su Rocchi, il quale sarà l’arbitro incaricato di gestire le fasi di gioco. La designazione del fischietto è stata comunicata dalla commissione arbitrale e ha suscitato alcune reazioni nella tifoseria e tra gli addetti ai lavori.

Arbitro Juve Bologna: designato il fischietto del match in programma domenica sera allo Stadium. La scelta di Rocchi sorprende. Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 33esima giornata di Serie A, un turno cruciale per la volata Champions. Il designatore Gianluca Rocchi ha affidato la sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Bologna, in programma domenica alle 20:45, all’arbitro Luca Massimi della sezione di Termoli.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! La decisione del designatore spiazza: sorprende, infatti, che per un match così delicato sia stato scelto un profilo che in questa stagione ha diretto solo un match nel massimo campionato.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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