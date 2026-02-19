Arbitro Juve Como | designato il fischietto del match La scelta di Rocchi

L’arbitro Rocchi è stato scelto per dirigere la partita tra Juventus e Como, che si giocherà allo Stadium. La decisione deriva dalla sua lunga esperienza e dalla necessità di garantire un arbitro affidabile in un match importante. Rocchi ha già diretto diverse gare di alto livello e conosce bene le dinamiche del campionato. La sua assegnazione ha suscitato commenti tra tifosi e addetti ai lavori, che si aspettano una gara corretta e senza intoppi. La sfida tra le due squadre è in programma questa sera alle 20:45.

per la sfida dello Stadium tra Spalletti e Fabregas. In un clima di fortissima tensione post-derby d'Italia, l' AIA ha rotto gli indugi ufficializzando le designazioni arbitrali per la 26ª giornata di Serie A. Per la sfida dell'Allianz Stadium tra Juventus e Como, il designatore Gianluca Rocchi ha deciso di affidarsi all'esperienza e alla solidità di Daniele Doveri, un profilo di garanzia scelto proprio per smorzare le polemiche che hanno travolto l'ambiente bianconero nell'ultima settimana. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Doveri, fischietto della sezione di Roma 1, sarà supportato da una squadra arbitrale di alto livello: gli assistenti di linea saranno Perrotti e Rossi, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Feliciani.