Arbitro Inter Cagliari per Marchetti è il terzo incrocio con i nerazzurri in stagione | il bilancio nei precedenti

L’arbitro che ha diretto la sfida tra Inter e Cagliari è al suo terzo incrocio con i nerazzurri in questa stagione. Per l’arbitro, i precedenti con la squadra di Milano non sono positivi, in base ai risultati delle partite passate. La partita è stata arbitra da un ufficiale che ha già diretto incontri contro l’Inter in altre occasioni, senza ottenere risultati favorevoli in passato.

di Paolo Moramarco stagionali non sorride. Matteo Marchetti, classe 1989, è l’ arbitro designato per la partita di campionato tra Inter e Cagliari della 33a giornata di Serie A che si giocherà venerdì alle 20.45. Marchetti ha già diretto l’ Inter in due occasioni questa stagione: la prima risale al 31 agosto, quando i nerazzurri, allenati da Cristian Chivu, furono sconfitti a San Siro dall’ Udinese. La seconda direzione di Marchetti in stagione ha visto invece l’ Inter prevalere 2-1 sul Torino nei quarti di Coppa Italia a Monza. In passato, però, il direttore di gara aveva già diretto altre partite dell’ Inter con un bilancio complessivo decisamente favorevole per i nerazzurri: con otto vittorie e due sconfitte.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Arbitro Inter Cagliari, per Marchetti è il terzo incrocio con i nerazzurri in stagione: il bilancio nei precedenti Notizie correlate Sassuolo Inter, incrocio pericoloso con Chiffi: l’arbitro delle polemiche torna ad arbitrare i nerazzurriMercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. Inter Pisa, l’arbitro del match sarà Marcenaro: ecco tutti i precedenti con i nerazzurriMercato Inter, Moretto avverte sul futuro del giovane Stankovic: «L’Atletico Madrid è rimasto impressionato. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Una super Inter travolge la Roma: 5-2 a San Siro; Cagliari-Cremonese, l’internazionale Doveri arbitro dello scontro salvezza di Serie A; Le pagelle degli arbitri: Massa incertezze da 4 a Como. Rapuano, quei due rossi a Genova...; Como-Inter (domenica 12/4, ore 20.45). Inter Cagliari, i precedenti con l’arbitro Marchetti: tutti i numeri verso la gara di San SiroInter Cagliari, nella giornata odierna vi riportiamo tutti i dati sui precedenti con il direttore di gara Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido ... cagliarinews24.com Arbitro Inter Cagliari: designato il fischietto del matchArbitro Inter Cagliari, l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 33a giornata del campionato di Serie A ... cagliarinews24.com Designazione per Inter-Cagliari, Venerdì 17 aprile, Ore 20:45 : Arbitro: Marchetti Assistenti: Rossi L. – Cavallina IV Ufficiale: Bonacina VAR: Meraviglia AVAR: Di Bello facebook Serie A, 34esima giornata: #Marchetti sarà l'arbitro di #InterCagliari, al VAR ci sarà #Meraviglia x.com