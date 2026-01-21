Per il match tra Inter e Pisa a San Siro, l’arbitro designato è Marcenaro. In questa occasione, verranno rivissuti i precedenti ufficiali tra l’arbitro e i nerazzurri, offrendo un quadro completo della collaborazione passata e degli incontri precedenti. Questa analisi permette di comprendere meglio le eventuali dinamiche e aspettative in vista della partita.

Inter News 24 Inter Pisa, l’arbitro del match di San Siro sarà Marcenaro: ecco tutti i precedenti con i nerazzurri. Sarà Matteo Marcenaro, fischietto della sezione di Genova, a dirigere l’anticipo della 22ª giornata di Serie A tra Inter e Pisa, in programma venerdì 23 gennaio alle ore 20:45 a San Siro. La scelta del designatore Gianluca Rocchi ricade su un arbitro esperto, classe 1992, che ha già incrociato i nerazzurri di Milano in diverse occasioni significative. Il bilancio dell’ Inter con Marcenaro è estremamente positivo, rasentando la perfezione: nei quattro precedenti diretti dal ligure, la squadra oggi allenata da Cristian Chivu ha sempre ottenuto la vittoria. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Pisa, l’arbitro del match sarà Marcenaro: ecco tutti i precedenti con i nerazzurri

