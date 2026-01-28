Arbitro Cremonese Inter designato il fischietto del match

Questa sera si gioca la partita tra Cremonese e Inter, valida per la 23esima giornata di Serie A. L’arbitro scelto per dirigere l’incontro è stato ufficialmente designato, e si tratta di un fischietto esperto. I tifosi sono in attesa di vedere come si svolgerà la sfida, con le squadre pronte a scendere in campo.

Inter News 24 Arbitro Cremonese Inter, ecco a chi sarà affidata la direzione del match della 23a giornata di Serie A. La designazione arbitrale completa. L'Associazione Italiana Arbitri ha ufficializzato le designazioni per la 23ª giornata di Serie A, affidando a Davide Massa la direzione del match tra Cremonese e Inter, in programma domenica alle ore 18:00 allo Stadio Giovanni Zini. Il fischietto della sezione di Imperia sarà supportato dagli assistenti Peretti e Laudato, con Tremolada nel ruolo di quarto uomo. La cabina di regia tecnologica sarà invece affidata a Marini (VAR) e Fabbri (AVAR).

