A partire da aprile, molte persone riferiscono di dormire meglio o, al contrario, di avere difficoltà a riposare. La stagione primaverile porta cambiamenti nelle abitudini di sonno di alcuni individui, e questa variazione può essere attribuita a diversi fattori fisiologici e ambientali. Un neurologo dell’Ospedale San Raffaele di Milano-Gruppo San Donato spiega quali sono gli errori più comuni e come influiscono sul riposo durante questa stagione.

Con l’arrivo della primavera cambiano molte cose: le giornate si allungano, aumenta la voglia di stare all’aperto e la vita sociale si intensifica. Questo periodo dell’anno è spesso associato a maggiore energia e buon umore, ma può avere anche un effetto meno evidente sulla qualità e la quantità del nostro sonno. Comprendere cosa succede e come adattarsi è fondamentale per evitare che questi cambiamenti si trasformino in un problema. È proprio in questa fase di transizione che diventa fondamentale prestare attenzione alla qualità del riposo e mantenere alcune buone abitudini, come spiega nell’articolo il professor Luigi Ferini Strambi, primario del Centro di medicina del sonno dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano e professore Ordinario di Neurologia alla facoltà di Psicologia dell’Università Vita-Salute San Raffaele.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Aprile, dolce dormire: mito o realtà? Perché in primavera cambia il sonno

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