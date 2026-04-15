Aprile cambia rotta in modo clamoroso freddo dal 20 | rischio neve Ecco come potrebbe andare in Toscana

Aprile si avvia a una svolta improvvisa con l’arrivo di temperature più fredde e la possibilità di neve a partire dal 20 del mese. Le previsioni indicano un week-end che si prospetta da piena estate, con temperature elevate e condizioni di bel tempo dal 17 al 19 aprile. Questa ondata di caldo è attribuita al ritorno di un anticiclone che si stabilizza sulla regione, portando giornate soleggiate e assolate.

Firenze, 15 aprile 2026 – Un fine settimana da piena estate. Si tratta del weekend del 17-19 aprile, q uesta tre giorni di bel tempo è dovuta al ritorno dell’ anticiclone che sembra apparecchiare il meteo totalmente verso la bella stagione. E invece, ecco il colpo di scena che non ti aspetti, anche se fa parte della primavera. Aprile ha deciso di sorprenderci fino alla fine, quasi a voler dimostrare che i conti con l’inverno non sono ancora del tutto chiusi. Chiaramente sono ancora in scenari in fase di definizione, su cui il modello europeo ECMWF calca la mano in modo più convinto. Cheerful young people having fun on the beach. Jumping over a tree and dancing.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aprile cambia rotta in modo clamoroso, freddo dal 20: rischio neve. Ecco come potrebbe andare in Toscana Notizie correlate Torna l'inverno in Toscana: freddo artico, neve in collina e rischio gelateUn'intensa perturbazione proveniente dal Nord Europa raggiungerà la regione tra mercoledì sera e giovedì. Freddo e neve in Toscana: allerta gialla giovedì 26. Le zone a rischioFIRENZE – Aria fredda in arrivo dal Nord Europa con transito di un rapido fronte, tra oggi, 25 marzo e domani, 26 marzo 2026. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Con i Bambini – Cambio rotta: percorsi inclusivi nella giustizia minorile. Roma, 15 aprile; 4 di sera: Il Governo italiano cambia rotta! Video; Amazon Luna, nuovo radicale cambio di rotta. Tutte le novità in arrivo; Scuole, cambio rotta. Aprile cambia rotta in modo clamoroso, freddo dal 20: rischio neve. Ecco come potrebbe andare in ToscanaUn fine settimana da piena estate. Si tratta del weekend del 17-19 aprile, questa tre giorni di bel tempo è dovuta al ritorno dell’anticiclone, poi cambia tutto. Cosa dicono gli esperti, le previsioni ... lanazione.it Aprile cambia rotta in modo folle, freddo in arrivo dal 20 e sarà eclatanteIl ritorno dell’anticiclone sul finire della settimana sembrerà propizio ad apparecchiare per bene il meteo totalmente verso la bella stagione. E ... meteogiornale.it Assegno unico aprile 2026: pagamenti, importi più bassi e cosa cambia con Isee e arretrati facebook Dal freddo al caldo in 48 ore Aprile cambia tutto… e porta aria d’estate! Le previsioni x.com