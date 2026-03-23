Torna l' inverno in Toscana | freddo artico neve in collina e rischio gelate

Un'intensa perturbazione proveniente dal Nord Europa raggiungerà la regione tra mercoledì sera e giovedì. Temperature in picchiata, venti forti e neve possibile anche a quote basse. Weekend delle Palme freddo e instabile. L'anticiclone concede una breve tregua martedì, ma è solo una pausa. Da mercoledì sera una potente perturbazione di origine artica inizierà a fare sentire i propri effetti sull'Italia, portando sulla Toscana una fase di freddo tardivo che ricorderà più l'inverno che la primavera. Lo confermano i meteorologi di 3bmeteo.com, che parlano senza mezzi termini di «colpo di coda invernale». Le prime avvisaglie arriveranno nella serata di mercoledì, con i rovesci e i temporali sparsi che anticiperanno il peggioramento vero e proprio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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