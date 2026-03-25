Un fronte di aria fredda proveniente dal Nord Europa sta attraversando la Toscana tra il 25 e il 26 marzo 2026. La presenza di neve e temperature basse ha portato alla diffusione di un'allerta gialla per il rischio di condizioni meteorologiche avverse, con alcune zone considerate a rischio a causa delle basse temperature e delle abbondanti precipitazioni nevose.

FIRENZE – Aria fredda in arrivo dal Nord Europa con transito di un rapido fronte, tra oggi, 25 marzo e domani, 26 marzo 2026. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per neve per tutta la giornata di domani, giovedì 26, che interesserà le zone nord-orientali della regione. Un altro codice giallo per vento si estenderà progressivamente a tutta la regione a partire, dal primo pomeriggio di oggi, mercoledì 25, dalle aree appenniniche a nord e da quelle centrali, fino alla mezzanotte di domani. Infine codice giallo per mareggiate, con estensione, dalle 21 di oggi, dalle zone centro-settentrionali e isole a quelle meridionali. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Freddo e neve in Toscana: allerta gialla giovedì 26. Le zone a rischio

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