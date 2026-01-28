Coop arriva a Caserta apre il primo punto vendita nel cuore della città

Coop apre il suo primo negozio a Caserta, nel cuore del centro storico. Giovedì mattina alle 9, il punto vendita in Via Roma 115, all’interno di “Al Parco Shopping Metropolitano”, apre le porte ai clienti. È la prima volta che il marchio arriva in città e punta a portare una nuova scelta di spesa nel quartiere.

Doppio ingresso su Via Roma e Corso Trieste, 1.300 mq e 45 assunzioni. Un nuovo modello di retail urbano contro lo spopolamento commerciale del centro Per la prima volta Coop arriva a Caserta. E lo fa puntando sul centro storico. Giovedì 29 gennaio alle 9 apre in Via Roma 115, all'interno de “Al Parco Shopping Metropolitano”, il primo punto vendita Coop del capoluogo: 1.300 metri quadri, 45 nuovi posti di lavoro, un modello di spesa urbana pensato per chi vive e attraversa la città ogni giorno. Il nuovo supermercato si affaccia su Via Roma e Corso Trieste (accesso da Piazza A. Moro), le due principali arterie del centro.🔗 Leggi su Casertanews.it

