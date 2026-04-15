Approvato ddl tutela agroalimentare italiano Lollobrigida | Governo Meloni record di fondi agricoli – Il video

Il Parlamento ha approvato un disegno di legge dedicato alla tutela dell'agroalimentare italiano. Il ministro dell'Agricoltura ha annunciato che il governo ha destinato più fondi di sempre al settore primario, raggiungendo un nuovo record di risorse allocate. La notizia è stata comunicata attraverso un video diffuso dall'agenzia di stampa, risalente al 15 aprile 2026.

(Agenzia Vista) Roma, 15 aprile 2026 "Il Governo Meloni ha stanziato più fondi di qualsiasi altro per il settore primario, raggiungendo un nuovo record". Il Ministro Lollobrigida ha commentato così il disegno di legge appena approvato sulla Tutela Agroalimentare. L’approvazione è coincisa con la giornata dedicata al Made in Italy. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Ilaria Salis, l’Ungheria chiude il processo a carico dell’eurodeputata: «Potrebbe riaprirlo solo ripartendo da capo» – Il video Sorpresa: Schlein solidarizza con Meloni dopo l’attacco di Trump. «Nessun capo di Stato può permettersi di minacciare» – Il video La scelta di Meloni, a gamba tesa sul conflitto nel Golfo: «Sospeso il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele» – I video «Pensavo che il senso fosse chiaro.🔗 Leggi su Open.online Approvato ddl tutela agroalimentare italiano, Lollobrigida: Governo Meloni record di fondi agricoli Notizie correlate Agroalimentare italiano, l’export è da record: 72,4 miliardi. Lollobrigida: a Tuttofood in vetrina le nostre eccellenze“I dati dell’export agroalimentare sono eccezionali, arriviamo a 72,4 miliardi, una cifra record mai stata raggiunta prima ma che cresce anche grazie... Leggi anche: Ok definitivo della Camera al Ddl tutela agroalimentare: col reato di agropirateria più difese per i prodotti di qualità Panoramica sull’argomento Approvato ddl tutela agroalimentare italiano, Lollobrigida: Governo Meloni record di fondi agricoli – Il video(Agenzia Vista) Roma, 15 aprile 2026 Il Governo Meloni ha stanziato più fondi di qualsiasi altro per il settore primario, raggiungendo un nuovo record. Il Ministro Lollobrigida ha commentato così il ... msn.com Lollobrigida: Ddl approvato oggi fondamentale per agroalimentareRoma, 15 apr. (askanews) – Il Ddl sulla tutela agroalimentare approvato oggi in via ... msn.com