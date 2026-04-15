Approvata all' unanimità la relazione sulla violenza economica di genere

Nella seduta plenaria di questa mattina, la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e sulle forme di violenza di genere ha approvato all'unanimità la relazione sulla violenza economica di genere. La relazione, di cui è relatrice, analizza i diversi aspetti della violenza economica e le sue implicazioni. L'approvazione si è svolta senza voti contrari o astenuti, con il consenso di tutte le componenti presenti.

"La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, nella seduta plenaria di questa mattina ha approvato all'unanimità la relazione, di cui sono relatrice, sulla violenza economica di genere”. La senatrice di Fratelli d’Italia Elena Leonardi, vicepresidente della commissione d’indagine sul Femminicidio, esulta così per il risultato ottenuto oggi dal centrodestra. Una proposta utile per contrastare tutte “le altre forme di coercizione, come l’impossibilità per le donne di godere di una propria autonomia economica oppure avere una componente maschile che gestisce totalmente le risorse finanziarie".🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Approvata all'unanimità la relazione sulla violenza economica di genere Femminicidio, D’Elia (Pd): con Relazione su violenza economica facciamo passo in avanti Notizie correlate Commissione femminicidio approva relazione sulla violenza economica di genereInserire nel codice penale, in particolare nella formulazione del reato 572 del codice penale, maltrattamenti in famiglia, il concetto di "violenza... Leggi anche: David Rossi, la Commissione d’inchiesta: «Fu omicidio, non suicidio». La relazione approvata all’unanimità Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ateneo Bergamo Spa: approvata all’unanimità la destinazione dell’utile di esercizio; Bicistazione alla stazione ferroviaria: approvata all’unanimità la mozione di Fano Cresce; Approvata all'unanimità la relazione di Sberna su Regolamento trasporti ed energia in commissione Sviluppo Regionale; In Consiglio Comunale approvate tutte le delibere all’ordine dei lavori. Approvata all’unanimità la relazione di Sberna su Regolamento trasporti ed energia in commissione Sviluppo RegionaleNewTuscia – BRUXELLES – Via libera all’unanimità in commissione Sviluppo regionale (REGI) del Parlamento europeo alla relazione sul Connecting Europe Facility (CEF) 2028–2034, di cui è relatrice Ant ... newtuscia.it Mozione approvata all’unanimità: la Regione difende l’autonomia del Porto di TriesteSi tratta di una mozione che difende l'autonomia dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e, di conseguenza, lo scalo di Trieste e l'intero sistema portuale del Friuli Venezia G ... triestecafe.it #ValutazioniAmbientali. In 4a Commissione, approvata risoluzione Doc. XVIII-bis n. 34 a conclusione esame su profili di conformità a principi di sussidiarietà e proporzionalità su proposta regolamento #UE per velocizzazione procedure senato.it/show-docleg x.com AGRICOLTURA, MATTIA (FRATELLI D’ITALIA): APPROVATA RIFORMA CHE TUTELA SUI REATI AGROALIMENTARI facebook