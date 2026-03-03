La Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi ha approvato all’unanimità una relazione in cui si afferma che il decesso dell’ex responsabile della comunicazione di Mps, avvenuto il 6 marzo 2013, non si trattò di un suicidio ma di un omicidio. La relazione evidenzia come l’evento sia stato chiaramente qualificato come un omicidio.

Quello di David Rossi fu un omicidio, non un suicidio. A metterlo nero su bianco è stata la Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte dell’ex capo della Comunicazione di Mps, precipitato da una finestra della banca il 6 marzo del 2013. La Commissione ha approvato all’unanimità la relazione intermedia. Pd e Avs non hanno partecipato al voto, ma il presidente della Commissione, Gianluca Vinci di FdI, ha chiarito che l’assenza «non era in contestazione» e, dunque, non va considerata come «un atto ostile». «Abbiamo deliberato che forniremo nei prossimi giorni le due perizie e le audizioni dei nostri consulenti», ha aggiunto Vinci, confermando che è «arrivata una richiesta ufficiale dalla procura di Siena di acquisire le due perizie». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - David Rossi, la Commissione d’inchiesta: «Fu omicidio, non suicidio». La relazione approvata all’unanimità

