La Germania vuole il suo Starlink militare | cosa sappiamo dei piani per costruire una rete di satelliti

La Germania mira a sviluppare una rete satellitare militare in orbita bassa, denominata Starlink militare, per la Bundeswehr. L’obiettivo è diminuire la dipendenza dagli Stati Uniti e consolidare l’autonomia strategica europea. Questa iniziativa rappresenta un passo importante nel rafforzamento delle capacità di comunicazione e sicurezza del Paese, inserendosi in un contesto di crescente attenzione alle infrastrutture spaziali per la difesa.

