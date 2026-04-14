Amazon-Apple accordo sui satelliti | rete per iPhone e Watch dal 2028

Due grandi aziende del settore tecnologico hanno raggiunto un accordo riguardante servizi via satellite, con l’obiettivo di integrare una rete per iPhone e Apple Watch a partire dal 2028. L’intesa prevede l’utilizzo di Amazon Leo come parte centrale dell’infrastruttura satellitare, che supporterà le comunicazioni dei dispositivi mobili. La collaborazione tra le due compagnie si concentra sulla creazione di una rete di comunicazione più diffusa e capillare.

Intesa tra i due colossi per i servizi via satellite, con Amazon Leo al centro della nuova infrastruttura. Il confine tra la rete cellulare terrestre e lo spazio si sta assottigliando fino a scomparire, segnando l’inizio di un’era in cui il segnale "assente" potrebbe diventare un ricordo del passato. In una mossa strategica destinata a rimescolare gli equilibri del settore delle telecomunicazioni, Amazon ha annunciato un accordo definitivo per l’acquisizione di Globalstar. Questa operazione non rappresenta soltanto un’espansione societaria, ma il tassello fondamentale per l’integrazione della tecnologia Direct-to-Device (D2D) all’interno di Amazon Leo, la rete satellitare a bassa orbita del colosso di Seattle.🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Amazon-Apple, accordo sui satelliti: rete per iPhone e Watch dal 2028 Apple presenta la collezione di accessori primavera 2026 colorata per iphone e apple watchla presentazione primavera 2026 di Apple introduce una gamma rinnovata di accessori per iPhone e Apple Watch, caratterizzata da tonalità vivaci e... Leggi anche: Apple abbandona la lavorazione tradizionale: iPhone e Watch stampati in 3D entro pochi anni, ecco cosa cambierà