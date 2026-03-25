Nella notte, un bar di Squinzano è stato vittima di un incendio doloso. Ignoti hanno prima danneggiato il gazebo esterno dell’attività in via Monte Grappa e successivamente hanno appiccato il fuoco, causando danni alle strutture esterne del locale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e avviare le operazioni di messa in sicurezza. Indagini sono in corso per identificare i responsabili.

L’episodio è avvenuto a Squinzano. Ignoti hanno agito utilizzando del liquido infiammabile, dapprima distruggendo la pedana esterna, per poi far partire la fiammata. I carabinieri al lavoro sulle immagini delle telecamere SQUINZANO – Danni e fuoco al bar "Ristoro" di Squinzano. Nella nottata appena trascorsa, un atto intimidatorio ha colpito l'attività commerciale in via Monte Grappa, dove ignoti hanno dato il via a un raid incendiario che ha gravemente danneggiato le strutture esterne del locale, intestato a un 71enne del luogo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione locale, intervenuti per i primi rilievi assieme ai colleghi del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Campi Salentina, l'azione dei malviventi sarebbe durata pochi minuti appena. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Fiamme nella notte in un bar: danneggiano il gazebo e poi appiccano il fuoco

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