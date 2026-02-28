Auto danneggiata nella notte in via Esseneto pensionato nel mirino

Nella notte, in via Esseneto ad Agrigento, una vettura di un pensionato di 65 anni è stata danneggiata. La macchina, parcheggiata nel quartiere del campo sportivo, presenta il lunotto posteriore frantumato e altri danni evidenti. Nessuno è stato segnalato come testimone o coinvolto, e al momento non ci sono dettagli su eventuali responsabilità.

È stata trovata con il lunotto posteriore frantumato e altri danni la vettura di un sessantacinquenne di Agrigento, pensionato, parcheggiata nel quartiere del campo sportivo Esseneto. L'episodio è avvenuto nella notte e, secondo i primi accertamenti, potrebbe trattarsi di un gesto mirato, anche.