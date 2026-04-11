Appiano Gentile Inter | vigilia della sfida contro il Como Out Lautaro Martinez

L’Inter si prepara per la partita contro il Como, con la sfida in programma nei prossimi giorni ad Appiano Gentile. In vista dell’incontro, sono state comunicate le ultime notizie sulla formazione, includendo gli infortunati e i tempi di recupero. Tra i giocatori assenti, c’è Lautaro Martinez, che non sarà disponibile per questa gara. La società ha fornito aggiornamenti anche sui giocatori diffidati e sulle condizioni dei vari elementi della rosa.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Squadra nerazzurra a lavoro alla vigilia della fondamentale sfida contro il Como. Brutte notizie per i nerazzurri che perdono ancora Lautaro Martinez per un risentimento al soleo della gamba sinistra. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Bisseck: lieve risentimento ai flessori coscia destra, tentativo rientro dalla metà di aprile Martinez L.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Appiano Gentile Inter: vigilia della sfida contro il Como. Out Lautaro Martinez Appiano Gentile Inter: Vigilia della sfida contro la Roma. Chivu punta sui titolarissimidi Redazione Inter News 24Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news... Appiano Gentile Inter: rifinitura in vista della sfida di domani in Coppa Italia contro il Comodi Redazione Inter News 24Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news...