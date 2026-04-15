apologia di fascismo chi sono gli indagati dopo i raduni di dongo e mezzegra del 2025

Sette persone sono state iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Como con l’accusa di apologia di fascismo. Le indagini riguardano i raduni che si sono svolti nel 2025 nei comuni di Dongo e Mezzegra, durante i quali sono stati trovati materiali e comportamenti ritenuti riconducibili a ideologie fasciste. Le autorità hanno effettuato anche delle perquisizioni nelle abitazioni degli indagati.

Dongo (Como) – Sono sette gli indagati per apologia di fascismo dalla Procura di Como, perquisiti martedì mattina dalla Digos, alla ricerca di elementi utili a ricostruire il loro ruolo durante la manifestazione che si era svolta il 27 aprile 2025 a Dongo e Giulino di Mezzegra, in occasione degli ottant’anni dalla cattura e della morte di Benito Mussolini e Claretta Petacci. La polizia, su disposizione del Procuratore di Como Massimo Astori, ha proceduto nei confronti di Moreno Caccia, 50 anni di Faloppio, che era già stato coinvolto nel processo per l’invasione del 28 novembre 2017 nel Chiostrino di Santa Eufemia, quando appartenenti al Fronte Veneto Skinheads, avevano obbligato alcuni volontari a ascoltare la lettura di un proclama contro l’integrazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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