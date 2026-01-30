Prorogata fino al 15 febbraio Giorgio Armani Archivio Csac | in mostra a Parma oltre 100 opere originali

La mostra “Giorgio Armani Archivio CSAC” a Parma è stata prorogata fino al 15 febbraio. Oltre 100 opere originali del designer restano esposte all’Abbazia di Valserena. L’esposizione, curata dall’Università di Parma e dal CSAC, offre un’ampia panoramica sulla carriera e la creatività di Armani. I visitatori avranno ancora qualche settimana per ammirare i pezzi che raccontano il suo stile senza tempo.

L'esposizione raccoglie oltre cento opere originali selezionate tra gli oltre 8.000 materiali che compongono il Fondo Giorgio Armani, donato personalmente dallo stilista allo CSAC negli anni Ottanta. Disegni, bozzetti e materiali progettuali appartenenti al vasto patrimonio custodito nella sezione Media-Moda del Centro, un nucleo eccezionale di testimonianze che consente di ripercorrere gli anni formativi e l'evoluzione del linguaggio creativo di una delle figure più iconiche della moda italiana nel mondo.

