Le parti coinvolte nel conflitto tra Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo di principio per il rinnovo del cessate il fuoco. I mediatori stanno lavorando per prorogare la tregua, che era stata precedentemente stabilita. Finora, non sono stati rilasciati dettagli sulle modalità di attuazione o sulla durata della nuova intesa. La notizia arriva dopo settimane di tensioni tra le due nazioni.

I mediatori si sono avvicinati alla proroga del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e alla ripresa dei negoziati per salvare la fragile tregua prima della sua scadenza la prossima settimana: secondo funzionari regionali citati dall'Associated Press, Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un "accordo di principio" per prorogarlo e consentire un maggiore impegno diplomatico.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ap, 'tra Usa e Iran c'è accordo di principio su rinnovo tregua'

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