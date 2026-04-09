Gli Stati Uniti e l’Iran hanno raggiunto una tregua in extremis che ha portato a una temporanea diminuzione delle tensioni sui mercati internazionali. Tuttavia, nel frattempo, in Libano si registrano nuovi conflitti tra Israele e Hezbollah, con raid israeliani che continuano a colpire il territorio libanese. La situazione resta instabile e rischiosa, con le operazioni militari israeliane che aumentano la pressione sulla regione.

La pausa tra Stati Uniti e Iran abbassa la tensione sui mercati ma non ferma la guerra: Israele intensifica i raid in Libano contro Hezbollah, mettendo a rischio l’intero equilibrio regionale.. Una tregua fragile, raggiunta all’ultimo minuto, rischia già di sgretolarsi sotto il peso di nuove violenze. L’intesa tra Stati Uniti e Iran, annunciata dal presidente Donald Trump dopo la mediazione del Pakistan, ha portato a un cessate il fuoco temporaneo di due settimane. Ma mentre i mercati festeggiano e i prezzi dell’energia calano, sul terreno la situazione resta esplosiva. La tregua e i suoi limiti. L’accordo tra Washington e Teheran prevede una pausa nei combattimenti e la riapertura dello Stretto di Hormuz, cruciale per il traffico energetico globale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Tregua Usa-Iran in extremis, ma il Libano brucia: Israele sfida l’accordo

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Temi più discussi: Iran-Usa-Israele, la tregua è già a rischio: lo scenario da incubo; Guerra Iran-Stati Uniti. Politi (Nato Foundation): A fermarla è stata l’economia. Usa non al riparo da conseguenze; Iran e Stati Uniti concordano una tregua di due settimane: Hormuz riapre, esultano i mercati; Allo scadere dell’ultimatum Iran e USA trovano un accordo per due settimane di tregua.

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