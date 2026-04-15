Due dottoresse sono state iscritte nel registro degli indagati dopo la morte di un anziano in una clinica di Ferrara. Secondo le prime ricostruzioni, le professioniste avrebbero somministrato al paziente una dose di farmaco dieci volte superiore rispetto a quella indicata nella prescrizione. La vicenda è al centro di un’indagine condotta dalle autorità sanitarie e giudiziarie, che stanno verificando le circostanze e le responsabilità dell’accaduto.

Ferrara, 15 aprile 2026 – Avrebbero somministrato a un anziano paziente un farmaco in una dose dieci volte superiore rispetto a quanto gli era stato prescritto dal curante. Un comportamento che, secondo le accuse, il 28 settembre del 2025 avrebbe causato la morte di un 85enne ricoverato in una struttura privata del territorio. A seguito di quel decesso – subito ritenuto da approfondire – è stata aperta un’indagine per colpa medica. Il fascicolo vede indagate due dottoresse in servizio di guardia alla clinica. Di recente, la procura ha concluso le indagini e ora si attendono i passi delle difese, prima di un’eventuale richiesta di rinvio a giudizio o archiviazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Anziano morto in clinica: “Dose troppo alta di farmaco”, indagate 2 dottoresse

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