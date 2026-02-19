Anziano morto al pronto soccorso familiari fanno causa alla clinica ravennate dove era ricoverato
Un uomo di 78 anni è deceduto al pronto soccorso dopo aver contratto due infezioni mentre era ricoverato in una clinica di Ravenna per la riabilitazione post-ictus. Secondo i familiari, le infezioni sarebbero state causate da negligenza durante il ricovero. La famiglia ha deciso di intentare una causa contro la clinica, sostenendo che la gestione delle infezioni sia stata irresponsabile. La vicenda ha suscitato molte polemiche sulla qualità delle cure offerte nelle strutture riabilitative locali. La clinica ha rifiutato commenti ufficiali sulla vicenda.
Secondo una consulenza medico legale, l'anziano paziente avrebbe contratto due infezioni durante il ricovero nella clinica che lo avrebbero poi portato alla morte Ricoverato in clinica per una riabilitazione post-ictus, avrebbe poi contratto due infezioni che, in seguito, ne avrebbero causato la morte. Per questo i familiari di un anziano di 78 anni, deceduto nel gennaio del 2021 al pronto soccorso di Ravenna, hanno deciso di fare causa alla clinica privata di Ravenna dove il paziente era stato ricoverato nell'ultimo mese di vita. Lo riferisce l'Ansa. Questa la vicenda al centro di un processo in corso al tribunale ravennate, con il giudice che ha disposto una consulenza medico legale per chiarire le circostanze della tragedia.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
