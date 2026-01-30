Una scoperta sconvolgente a Grottaferrata: sette operatori socio-sanitari sono stati sospesi dopo che sono emerse gravi accuse di maltrattamenti in una casa di riposo. Gli anziani, alcuni sedati, sono stati trovati lasciati nella loro urina, senza cure adeguate. La vicenda ha provocato sgomento tra familiari e comunità, mentre le autorità hanno avviato un’indagine per fare luce su quanto accaduto.

È di sette misure cautelari il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri del NAS di Roma nell’area dei Castelli Romani, dove sono stati accertati gravi maltrattamenti ai danni di anziani ospiti di una struttura di Grottaferrata. I provvedimenti sono stati emessi dal G.I.P. del Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura, a seguito di una complessa indagine avviata dopo la denuncia di un familiare. Le indagini Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso il via nella mattinata odierna, quando i militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità della Capitale hanno eseguito sette misure cautelari nell’area dei Castelli Romani. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Orrore in una casa di riposo a Grottaferrata, anziani sedati e lasciati nella loro urina: 7 operatori sospesi

Approfondimenti su Grottaferrata Residenza

I NAS di Roma hanno effettuato un blitz questa mattina a Grottaferrata, scoprendo anziani sedati e abbandonati nelle case di riposo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Grottaferrata Residenza

Argomenti discussi: Giorno della Memoria, sindaca Salis: Orrore della Shoah non è lontano da noi; Cadaveri e macerie in mare per cancellare l'orrore: benvenuti nella nuova Gaza; Genitori di Carlomagno trovati morti, lo choc della sorella di Federica Torzullo: Un altro orrore, siamo attoniti; Ben – Rabbia animale: recensione dell’horror con lo scimpanzé killer.

Orrore in una casa di riposo a Grottaferrata, anziani sedati e lasciati nella loro urina: 7 operatori sospesiSette operatori socio-sanitari sospesi ai Castelli Romani per maltrattamenti in una struttura per anziani. Indagini avviate dopo una denuncia. virgilio.it

L’orrore in casa: sequestra il figlio appena nato e minaccia di morte la compagnaRimini, 21 settembre 2025 – Un parto appena concluso, la gioia per l’arrivo di un figlio, la speranza di un futuro diverso. Tutto questo però si è trasformato, in poche ore, in un incubo. È la vicenda ... ilrestodelcarlino.it

Non fu Hitler. Fu il vicino di casa... Nel Giorno della Memoria, ricordiamo che l’orrore dell’Olocausto nacque anche dall’indifferenza e dalla cieca obbedienza. 27 gennaio – #GiornataDellaMemoria #MisterLex #Shoah #KarelStojka - facebook.com facebook