Due coniugi di Montecchio sono stati condannati per aver maltrattato bambini affidati alle loro cure. La coppia aveva aperto una casa famiglia, presentandosi come genitori affidatari, ma dietro quella porta si nascondevano abusi e violenze. La vicenda ha scosso la comunità e portato alla luce un episodio grave di cattiva gestione e maltrattamenti.

Modena, 7 febbraio 2026 – Si erano proposti come ‘accudenti’ genitori affidatari e avevano trasformato la propria abitazione di Montecchio in una casa famiglia. Una volta entrati in quella casa, però, i bambini accolti sono stati inghiottiti da un inferno di violenze. A patire maltrattamenti pesantissimi: offese, botte, morsi e altre torture sono stati due fratelli e, in particolare, quella che è oggi una giovane donna modenese. Due coniugi reggiani finiti alla sbarra. Ieri, per i due coniugi reggiani finiti alla sbarra per maltrattamenti aggravati si è concluso il processo in primo grado: tre anni e tre mesi alla donna, 64 anni, a cui è stata contestata anche la recidiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Casa famiglia degli orrori, maltrattavano bambini: due coniugi condannati

Approfondimenti su Casa Famiglia Modena

Ultime notizie su Casa Famiglia Modena

