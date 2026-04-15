Un’anziana di 89 anni è stata trovata mentre camminava senza meta per strada sotto la pioggia e al freddo. La donna si trovava in stato confusionale dopo aver percorso diversi chilometri. La Polizia locale di Senago, intervenuta su segnalazione di un cittadino, l’ha presa in custodia e affidata al nipote, che l’ha accompagnata a casa.

Era in stato confusionale, aveva camminato per diversi chilometri al freddo e sotto la pioggia. Grazie alla segnalazione di un cittadino e all’intervento della Polizia locale di Senago la donna, un’anziana di 89 anni, è stata presa in custodia e affidata al nipote che l’ha riportata a casa. È successo lunedì mattina la Centrale Operativa della Polizia locale di Senago ha ricevuto una chiamata che segnalava la presenza di donna anziana e smarrita nel cortile di un’azienda situata nella zona di via Martiri di Marzabotto. Probabilmente era convinta di essere sulla strada di casa, in realtà l’anziana, residente a Paderno Dugnano, aveva vagato per diverso tempo sotto la pioggia e al freddo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Anziana per strada “senza meta”. Soccorsa e salvata dagli agenti

Bandits stop a bus—unaware ops and a crime boss’s son are aboard; chaos erupts!

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