In auto nella nebbia con il bimbo pronto a nascere la famiglia soccorsa dagli agenti | I nostri angeli della strada

Una famiglia è stata soccorsa dagli agenti mentre percorreva una strada avvolta dalla nebbia con un bambino in arrivo. L’incidente si è verificato durante la notte, quando la visibilità era molto ridotta e l’auto procedeva lentamente. Gli agenti hanno aiutato i passeggeri a uscire dall’auto e hanno prestato assistenza fino all’arrivo dei soccorsi. La scena è stata descritta come un intervento di persone che hanno agito prontamente.

Immaginate di essere in auto, di notte, immersi nella nebbia con la strada che praticamente non si vede. Ora immaginate di dover andare in ospedale perché il vostro bambino sta per nascere e non può più aspettare. Sono stati di momenti di grande tensione, al limite del panico completo, per una.