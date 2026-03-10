Ubriaca in strada a 17 anni Rischia il coma etilico | soccorsa dagli agenti e ricoverata in ospedale

Una ragazza di quasi 17 anni è stata trovata in strada in stato di ebbrezza, mentre barcollava insieme a un gruppo di amiche e mostrava evidenti segni di ubriachezza. Gli agenti intervenuti l’hanno soccorsa, temendo che potesse rischiare il coma etilico. La giovane è stata portata in ospedale per le cure del caso.

Barcollava in mezzo alla strada insieme a un gruppo di amiche, visibilmente ubriaca. Protagonista dell’episodio una ragazzi di quasi 17 anni, che faticava a reggersi in piedi a causa a causa di tutto l’alcol che aveva bevuto. La scena non è passata inosservata e un passante, notando la giovane trascinarsi a fatica e sorretta dalle coetanee, ha deciso di chiamare immediatamente i soccorsi. L’episodio è accaduto sabato in tarda serata nella zona mare di Rimini sud. Quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118, la minorenne si trovava ancora insieme alle amiche. La ragazza appariva confusa, con difficoltà a mantenere l’equilibrio. I sanitari hanno deciso di portarla in ambulanza al pronto soccorso per accertamenti e per le cure necessarie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

