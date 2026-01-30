Il Museo d’Arte Contemporanea apre le sue porte con una nuova mostra dedicata alla sua storia. Da subito, i visitatori possono scoprire una selezione di dipinti della Collezione Permanente, che attraversano decenni di arte e storia. La mostra ripercorre le origini del museo subito dopo la guerra e arriva fino ai giorni nostri, mettendo in evidenza opere di diversi periodi e stili. Un viaggio tra capolavori che raccontano l’evoluzione dell’arte contemporanea e il ruolo del MAC nel panorama culturale.

Un nuovo percorso di valorizzazione dei dipinti della Collezione Permanente del MAC, dalle sue origini, nell’immediato dopoguerra, fino ai giorni nostri, con una selezione significativa di opere e capolavori che toccano più di una corrente artistica e di un periodo storico. Una mostra ampia e approfondita, a cui si affiancheranno 4 incontri con i diversi direttori che negli anni si sono succeduti alla guida della struttura espositiva di viale Elisa Ancona. È quanto proporrà da questo weekend e fino ai primi di maggio il Museo d’Arte Contemporanea di Lissone, dove domani alle 18 verrà inaugurata la nuova mostra dal titolo “Opera Viva - Storia di una collezione“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Viaggio nell’arte contemporanea. Il Mac mette in mostra la sua storia

