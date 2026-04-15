Antonella Clerici, nota conduttrice televisiva, ha deciso di entrare nel mondo dei podcast, segnando un passo diverso nel suo percorso professionale. Dopo aver lavorato per molti anni in Rai, questa nuova esperienza rappresenta un'evoluzione nella sua carriera. La conduttrice ha annunciato l’intenzione di dedicarsi a questa piattaforma digitale, che le permette di esplorare nuovi modi di comunicare con il pubblico.

Il volto rassicurante della televisione generalista prova a cambiare pelle. Antonella Clerici, da anni pilastro della Rai, si affaccia al mondo dei podcast, aprendo a una nuova fase della sua carriera. Un passaggio che non è solo personale, ma che riflette un cambiamento più ampio nel modo di fare intrattenimento. Negli ultimi mesi il nome di Antonella Clerici è tornato al centro dell’attenzione per un’apertura significativa verso il mondo digitale. La conduttrice, storicamente legata a programmi di grande pubblico come i talent e l’intrattenimento del daytime, sta cercando di inserirsi in un linguaggio completamente diverso: quello dei podcast.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Antonella Clerici alla conquista dei podcast

Antonella Clerici parla della sua carriera

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