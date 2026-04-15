Antisemitismo il ddl sbarca alla Camera e riapre la faglia tra i dem Riformisti pronti a rompere di nuovo

Il disegno di legge contro l’antisemitismo è stato presentato alla Camera, suscitando reazioni tra i partiti. La maggioranza ha confermato di non voler riaprire il dibattito sul tema, mentre alcuni esponenti riformisti si sono detti pronti a dissociarsi nuovamente. La discussione si concentra sulle possibili ripercussioni politiche e sulle divisioni interne, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici del testo.

Il disegno di legge contro l’antisemitismo arriva alla Camera con una certezza e un’incognita. La certezza è che l a maggioranza non ha alcuna intenzione di riaprire il cantiere. L’incognita è il Pd, che sul testo si prepara a rivivere la stessa lacerazione andata in scena al Senato. Domani, 16 aprile, il provvedimento sarà incardinato in commissione Affari costituzionali, ma già prima dell’avvio formale dell’esame il clima è da resa dei conti: se nel centrodestra prevale la linea del “non si tocca”, tra i democratici sale già la tensione con riformisti. Il nodo è ancora una volta la definizione Ihra di antisemitismo, che il ddl della maggioranza richiama e che resta il punto più contestato dalle opposizioni.🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Leggi anche: Caos dem. Il Pd si spacca sul ddl antisemitismo. Riformisti pronti a votare sì. E Albanese manda in tilt la sinistra

Leggi anche: Zuffa nei dem sull’antisemitismo. I riformisti rifiutano il ddl rivisto

Contenuti e approfondimenti

Ddl Antisemitismo, la lettera a Delrio di 14 realtà associative reggianeREGGIO EMILIA – Dopo l’approvazione in Senato, con il voto favorevole anche del parlamentare del Pd, Graziano Delrio, il confronto soprattutto a sinistra è stato particolarmente acceso. Motivo del con ... reggionline.com

Il Senato approva il ddl antisemitismo: il Pd si spacca, voto contrario di M5s e AvsIl Senato ha approvato il ddl antisemitismo con 105 voti favorevoli, 24 contrari e 21 astenuti. A sostegno del testo si sono espresse le forze di maggioranza, Italia viva, Azione e sei senatori ... ilfoglio.it