Caos dem Il Pd si spacca sul ddl antisemitismo Riformisti pronti a votare sì E Albanese manda in tilt la sinistra

La discussione sul ddl antisemitismo diventa il punto di rottura nel Pd. Mentre i riformisti si preparano a votare sì, il segretario Albanese crea scompiglio tra le fila della sinistra. La commissione Affari costituzionali del Senato si avvicina a un momento di forti tensioni, che potrebbe portare a una vera e propria frattura nel partito.

La maggioranza apre a modifiche sostanziali. E i senatori vicini a Delrio presentano proposte di stampo unitario al testo Romeo. Intanto sulla relatrice Onu criticata dalla Francia i dem sono in imbarazzo Il Pd perde pezzi. L'europarlamentare Gualmini lascia il gruppo. E anche Delrio si muove La commissione Affari costituzionali del Senato rischia di essere il laboratorio in cui si consumerà la prossima implosione del Pd. E forse, anche del campo largo. Martedì sera sono scaduti i termini per presentare gli emendamenti al ddl Romeo, quello adottato dalla maggioranza più Iv come testo base per il contrasto all’antisemitismo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Il dibattito interno al Pd riguarda la questione dell'antisemitismo, con i senatori riformisti che hanno deciso di non firmare il testo presentato dal senatore Andrea Giorgis.

