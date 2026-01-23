Le recenti tensioni nel Pd sull’antisemitismo hanno segnato un momento di confronto interno, con i riformisti che rifiutano il ddl rivisto. La minoranza reagisce allo stop di Delrio, alimentando discussioni e divisioni. Nel frattempo, la Flotilla annuncia il ritorno a Gaza in primavera, mentre il dibattito sul ddl antisemitismo continua a influenzare il panorama politico italiano.

Ripicca della minoranza dopo lo stop a Delrio. La Flotilla: a primavera torniamo a Gaza. Il ddl antisemitismo manda in tilt il Pd. È questo l’ultimo psicodramma che spacca a metà il partito. La dirigenza Schlein ha preso le distanze dal senatore Graziano Delrio, colpevole di aver presentato al Senato un disegno di legge lontano dalla narrativa pro Pal. Dopo settimane di riflessioni e mediazioni, ieri è stato presentato alla riunione dei senatori un nuovo testo redatto dal capogruppo in commissione Affari costituzionali, Andrea Giorgis. Ma al momento del voto, dopo quattro ore di assemblea, i senatori riformisti si sono sfilati. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Zuffa nei dem sull’antisemitismo. I riformisti rifiutano il ddl rivisto

Leggi anche: Il ddl sull’antisemitismo dei senatori “riformisti” spacca il Pd. L’irritazione di Schlein

Su antisemitismo Pd non trova sintesi, riformisti non firmano ddl GiorgisIl dibattito sull’antisemitismo all’interno del Pd rimane complesso, con divergenze tra le diverse correnti.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ospite della trasmissione Calibro 9 ho detto la mia su questo giochetto del “perché non manifestate per le donne in Iran”, modo scemo e provinciale di far zuffa sulle tragedie degli altri. Avete rotto il cazzo. - facebook.com facebook