Dal banco alla solidarietà Le ’Giornate del farmaco’ per aiutare chi ha bisogno | Vi spiego come funziona

Il nome delle Giornate del farmaco si lega a un gesto concreto di solidarietà, poiché i cittadini portano farmaci non scaduti per aiutare chi ne ha bisogno. La manifestazione, iniziata questa settimana, permette di donare medicinali che verranno distribuiti a chi si trova in difficoltà. Un esempio di come un semplice gesto possa fare la differenza nella vita di molte persone.

Un dono per prendersi cura delle persone in difficoltà. Con questo spirito si sta svolgendo l’edizione 2026 delle Giornate di Raccolta del Farmaco, iniziativa partita nei giorni scorsi e che si concluderà lunedì. In tutta Italia sono 6.000 le farmacie aderenti: qui i cittadini possono acquistare e donare medicinali da banco destinati alle persone in difficoltà. Ogni farmacia è collegata a un’associazione. Un gesto semplice, ma fondamentale: nel 2025 la raccolta nazionale ha superato 653 mila confezioni, per un valore di quasi 6 milioni di euro, distribuite a oltre 2.000 realtà assistenziali che seguono più di 500 mila persone, tra cui 145mila minori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Da martedì 10 a lunedì 16 febbraio, torna la giornata di raccolta del farmaco, giunta alla sua 26esima edizione.

Oggi parte la 26esima edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco organizzata da Banco Farmaceutico.

