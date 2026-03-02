Federica Brignone termina la stagione in anticipo | Il corpo ha bisogno di riposo

Federica Brignone ha annunciato di aver deciso di interrompere la stagione di sci in anticipo, rinunciando alle prossime tappe di Coppa del Mondo e alle Finali di Lillehammer. La sciatrice ha spiegato che questa scelta è dovuta alla necessità di dedicare tempo al riposo e al recupero fisico, evitando di continuare le competizioni per il momento. La decisione è stata comunicata tramite un messaggio pubblico.

federica brignone ha deciso di interrompere la stagione in anticipo, rinunciando alle prossime tappe di Coppa del Mondo e alle Finali di Lillehammer. L’ultima gara disputata è stata il secondo superG di Soldeu, il 1° marzo, concluso nell’ottavo posto. La scelta arriva al termine di mesi faticosi, segnati dall’impegno per tornare in forma dopo l’infortunio e dalla volontà di guardare avanti con fermezza. La campionessa ha spiegato che ha chiesto molto al proprio corpo nel corso della stagione e ha posto al centro l’obiettivo olimpico. Milano Cortina 2026 resta la cornice fondamentale, con l’auspicio di proseguire una carriera che possa... 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Brignone chiude qui la stagione "Ho chiesto molto al mio corpo"ROMA - Si è conclusa a Soldeu la breve ma incredibile stagione agonistica di Federica Brignone.

