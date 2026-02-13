L’anteprima Panini 414, pubblicata oggi, rivela tutti gli annunci delle uscite di febbraio 2026, compresi i dettagli sui nuovi numeri di serie e le edizioni speciali, con un PDF scaricabile che permette di consultare l’elenco completo direttamente dal sito ufficiale.

Finalmente ci siamo! Anteprima 414 è online! Possiamo finalmente dare tutti uno sguardo all’elenco completo delle uscite dei prossimi mesi. Sono tante le novità interessanti previste per aprile 2026 (e non solo). trovate qui sotto il link al PDF completo e a quelli delle singole categorie. Come indica anche Panini, vi ricordiamo che le queste liste sono suscettibili di cambiamenti, e che troverete le uscite definitive all’interno della sezione CALENDARIO USCITE del sito. PDF completo: CLICCA QUI PER SCARICARE ANTEPRIMA 414 L'articolo proviene da NerdPool. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Anteprima Panini 414: tutti gli annunci di Febbraio 2026 e il PDF!

È disponibile Anteprima Panini 413, che presenta gli annunci delle uscite previste per gennaio 2026.

È arrivata l'anteprima Panini 412 di dicembre 2025, con tutte le novità in arrivo nei prossimi mesi.

