Durante una passeggiata a New York, l'attrice è stata fotografata con un look audace che ha attirato l'attenzione di molti passanti. Indossava un abbigliamento firmato che lasciava poco spazio all'immaginazione, creando un effetto vedo-non vedo. La scelta di stile ha suscitato numerosi commenti sui social, dove i fan hanno condiviso le loro reazioni. L'attrice si trovava in città per motivi privati, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche.

Dai — griffatissimi — panni della giornalista super cool a quelli della popstar tormentata che torna a fare i conti con i fantasmi del proprio passato: se una cosa è certa è che questo 2026 sta decisamente per segnare il momento della definitiva consacrazione artistica per Anne Hathaway, costantemente sul grande schermo con quelli che si prospettano tra i più grandi successi del periodo. Se al fianco di Meryl Streep, sua nemesi nel cult anni Duemila, la stiamo attualmente vedendo, agghindata di tutto punto, fare il giro del mondo con il tour promozionale dell’attesissimo sequel, anche quello di Mother Mary è finalmente iniziato: così, dopo...🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anne Hathaway, quel look vedo-non vedo a New York che lascia senza fiato

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