Diletta Leotta il total white vedo-non vedo lascia senza fiato

Diletta Leotta ha scelto il total white per il suo look e ha lasciato tutti senza parole. La conduttrice ha indossato un outfit che lascia poco spazio all’immaginazione, con un effetto vedo-non vedo che ha attirato l’attenzione. La sua scelta di stile ha fatto discutere sui social, mentre i fan apprezzano il suo coraggio e l’eleganza naturale.

