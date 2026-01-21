Heidi Klum super sensuale in vedo non vedo | il look total black

Heidi Klum protagonista di un look total black, tra eleganza e sensualità, ha reso celebre l’estetica Office Siren. Questa tendenza, che mescola il classico stile business casual a tocchi di glamour, si ispira alle icone della moda degli anni Novanta e Duemila, reinterpretando l’immagine della segretaria alla moda e sofisticata. Tailleur, camicie bianche, occhiali e cravatte sono gli elementi chiave di un look che ha rivoluzionato il mondo fashion negli ultimi anni.

Tailleur, camicie bianche, longuette, occhiali da vista (anche finti) e cravatte sono gli elementi ricorrenti, nonché i diretti responsabili, del successo dell'estetica Office Siren che negli ultimi anni ha scosso e rivoluzionato il mondo della moda: parliamo di quella tendenza di stampo iperfemminile che coniuga, e con successo, l'ordinario stile business casual ad un inedito tocco di glamour, traendo ispirazione dallo stereotipo della segretaria tremendamente alla moda ed irraggiungibile che il cinema anni Novanta e Duemila rappresenta, da Gisele Bündchen nel ruolo di Serena ne Il Diavolo veste Prada ad Amanda nella serie tv Ugly Betty.

Il top ricamato si conferma come un elemento versatile e femminile, capace di impreziosire ogni look.

