Animal Crossing New Horizons si aggiorna | patch 3.02 e regalo speciale per i 25 anni della serie

Un nuovo aggiornamento, versione 3.0.2, è stato rilasciato per Animal Crossing: New Horizons, disponibile su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. In occasione dei 25 anni della serie, è stato inserito un regalo speciale per i giocatori. La patch introduce modifiche e miglioramenti vari, senza dettagli specifici sui contenuti. L’aggiornamento è stato reso disponibile recentemente, attirando l’attenzione di chi segue da vicino il titolo.

Animal Crossing: New Horizons torna a far parlare di sé con l’arrivo della versione 3.0.2, disponibile su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Dopo mesi di aggiornamenti minori, questo intervento introduce non solo una serie di correzioni tecniche, ma anche un contenuto celebrativo pensato per i fan storici della saga. Il titolo continua così a mantenere viva una community estremamente attiva, confermando la sua longevità nel panorama dei giochi di simulazione. Un oggetto gratuito celebra i 25 anni della saga. La novità più significativa della patch è l’introduzione di un oggetto commemorativo dedicato al venticinquesimo anniversario della serie.🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Animal Crossing New Horizons si aggiorna: patch 3.0.2 e regalo speciale per i 25 anni della serie Leggi anche: Animal Crossing New Horizons, alla scoperta dell’upgrade per Switch 2 A Gardaland Sea Life Aquarium approda “Animal Crossing: New Horizons”“Animal Crossing: New Horizons”, il videogioco di simulazione di vita sviluppato da Nintendo, arriva per la prima volta a Gardaland Sea Life Aquarium...