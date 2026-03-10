A Gardaland Sea Life Aquarium approda Animal Crossing | New Horizons

A Gardaland Sea Life Aquarium, dal 28 marzo 2026, sarà possibile visitare una mostra dedicata a “Animal Crossing: New Horizons”. Si tratta del videogioco di simulazione di vita sviluppato da Nintendo, che per la prima volta si presenta in questa location. L’evento durerà almeno fino a data da definire e includerà esposizioni e attività ispirate al gioco.

“Animal Crossing: New Horizons”, il videogioco di simulazione di vita sviluppato da Nintendo, arriva per la prima volta a Gardaland Sea Life Aquarium a partire dal 28 marzo 2026. La collaborazione nasce dall’incontro tra l’universo di Gardaland Sea Life Aquarium, che ospita e si prende cura di oltre 5.000 creature marine appartenenti a più di 100 specie, e l’atmosfera rilassante, creativa e accogliente di Animal Crossing. Da questa fusione prenderanno forma le “Sea Life Islands”: isole tematiche che guideranno i visitatori in un viaggio tra ambienti acquatici, biodiversità e narrazione. A guidare l’esperienza sarà Blatero, il curatore del museo di Animal Crossing, che assumerà il ruolo di guida narrativa all’interno dell’Acquario. 🔗 Leggi su Veronasera.it

