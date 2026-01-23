Animal Crossing New Horizons alla scoperta dell’upgrade per Switch 2

Animal Crossing: New Horizons ha conquistato quasi 48 milioni di giocatori dal suo lancio nel marzo 2020, diventando un punto di riferimento nel panorama videoludico. Con il suo stile rilassante e coinvolgente, il titolo ha saputo adattarsi alle esigenze di un pubblico sempre più ampio. Ora si parla di un possibile upgrade per Switch 2, un aggiornamento che potrebbe migliorare ulteriormente l’esperienza di gioco e mantenere vivo l’interesse degli appassionati.

Quasi 48 milioni di copie vendute in tutto il mondo dal 20 marzo 2020. Basterebbe solo questo per descrivere Animal Crossing New Horizons, un vero e proprio fenomeno culturale oltre che videoludico, uscito con un tempismo che definire perfetto è quasi riduttivo. Forse, senza la pandemia da COVID-19, l'ultima iterazione della rediviva serie di cozy life-sim gestionale di Nintendo non avrebbe raggiunto un successo di tale portata. Eppure la realtà dei fatti è proprio questa. Ma perché parlarne a distanza di oltre cinque anni da uno dei più grandi successi di Nintendo Switch? La risposta è semplice: Animal Crossing New Horizons torna con un nuovo e corposissimo aggiornamento gratuito, accompagnato da un upgrade a pagamento pensato per sfruttare al meglio le potenzialità grafiche del successore della sua console d'origine, ovvero Switch 2.

