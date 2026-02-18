Ascoli Carnevale senza piazze | la satira racconta cantieri commerci in crisi e sogni olimpici

Il Carnevale di Ascoli Piceno del 17 febbraio 2026 si svolge senza le tradizionali piazze, perché i lavori di restauro in Piazza Arringo sono ancora in corso. La manifestazione, comunque, ha portato allegria e satira nelle strade della città. Durante l’evento, cittadini e artisti hanno commentato con ironia i cantieri, la crisi dei negozi e i sogni di ospitare le Olimpiadi. La satira ha trasformato le difficoltà di Ascoli in spunti di riflessione, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente.

Ascoli Piceno ride e riflette: il Carnevale svela i mali e le speranze della città. Ascoli Piceno si è colorata di satira e allegria il 17 febbraio 2026, con un Carnevale che, pur senza il tradizionale fulcro di Piazza Arringo impegnata in un complesso restyling, ha saputo trasformare le difficoltà cittadine in spunti di riflessione ironici. Cantieri infiniti, progetti urbanistici discutibili e le peculiarità della vita locale sono stati al centro delle rappresentazioni, offrendo uno spaccato vivido e a tratti amaro della realtà ascolana. Un Carnevale senza Piazza, una città in cantiere. L'assenza di Piazza Arringo, cuore pulsante del Carnevale, dovuta ai prolungati lavori di ristrutturazione, ha rappresentato un elemento centrale della manifestazione.